Vecino mató a mototaxista borracho en momentos en que atacaba con machete a la esposa

Un caso de violencia contra la mujer terminó en el asesinato del presunto victimario en Cartagena. El fallecido, un mototaxista ebrio que habría atacado brutalmente a su pareja, recibió un disparo por parte de un vecino que intentó proteger a la agredida.

Según la versión de la mujer, su pareja, el mototaxista, la golpeó en repetidas ocasiones y además la hirió varias veces con un machete. Vecinos del sector dijeron ser testigos de las constantes agresiones.

"Me siguió arrastrando hasta que cogió el machete y empezó a darme planazos en la espalda. Me daba en la cabeza, en los brazos. Me decía que me iba a matar. Me empezó a jalar el cabello y me lo arrancó. Me desfiguró prácticamente toda la cara", dijo la denunciante.

La mujer de 37 años, malherida, logró huir desnuda de la vivienda y acudió donde un vecino, quien sacó un revólver con el objetivo de amedrentar al agresor. Sin embargo, el mototaxista estaba armado con dos machetes sin la intención de retroceder.

"Llegó armado con dos machetes y fue cuando el vecino sin intención, creo que lo hizo para ahuyentarlo, disparó. Yo no sabía que él estaba herido, porque no dijo nada", indicó la mujer.

El Distrito de Cartagena activó una ruta de acompañamiento para la mujer víctima de la violencia. La víctima aseguró que la relación duró un año y cinco meses. El vecino que disparó ahora tendrá que responder por el delito de homicidio.

