Víctimas piden que ‘Otoniel’ no sea extraditado hasta que entregue su testimonio completo en la JEP

Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, excomandante del Clan del Golfo, decidió responder a todas las preguntas que tenía la JEP en la última diligencia de este martes, que se prolongó por más de 8 horas. La audiencia empezó con la lectura de una carta que fue enviada por las víctimas acreditadas en este caso, en la que le hablaron sobre la importancia que tenía su testimonio para conocer sobre los hechos y actores que tuvieron alguna relación con el conflicto armado en el Urabá.

Alias ‘Otoniel’ manifestó que se acogía a su derecho a guardar silencio durante la diligencia del lunes, pues no quería autoincriminarse y no tenía conocimiento sobre el funcionamiento de la JEP. Después de que le explicaron que era un testimonio como testigo y no para incriminarlo, él accedió a responder a todas las preguntas, pero, además, dijo que estaba dispuesto a presentarse ante la JEP cuando lo requieran antes de su extradición hacia Estados Unidos.

Justamente, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó en las últimas horas que ya se están adelantando los trámites para su proceso de extradición.

“Los delincuentes pueden utilizar cualquier tipo de argumento o triquiñuelas para evitar la acción de la justicia colombiana, pero nuestro deber es hacer que respondan por sus delitos. En este caso estamos adelantando todos los trámites para su extradición hacia los Estados Unidos”, aseguró Ruiz.

Algunas de las víctimas acreditadas en el proceso reiteraron, ante la voluntad de alias ‘Otoniel’ de contar la verdad ante la JEP, su llamado para que no sea extraditado hasta que el excomandante del Clan del Golfo termine su testimonio completo.

Publicidad

Se está a la espera de que se fije la próxima fecha para que ‘Otoniel’ continue con su relato.

Siga y escuche el podcast de La Intérprete: