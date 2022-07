Video: Yhonier Leal se ganó su regaño por reírse en medio de audiencia de acusación en su contra

Este viernes, 8 de julio, se lleva a cabo la audiencia de acusación contra Yhonier Leal, confeso asesino del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. La Fiscalía lo acusa por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

En medio de la audiencia, y mientras la Fiscalía narraba lo sucedido en la noche de 21 de noviembre de 2021, Yhonier Leal se ganó su regaño por reírse . Así quedó registrado en el video de la diligencia.

“Aunque le cause risa señor Yhonier, esto es totalmente serio. (…) Que guarde respeto por la institución, por su madre y su hermano, que en paz descansen”, dijo el fiscal del caso. Además, la jueza le pidió a Leal “evitar gestos frente a lo que estaba señalando el funcionario del ente acusador”.

“Que guarde respeto por la institución, por su madre y su hermano, que en paz descansen”: el regaño del fiscal a Yhonier Leal luego de que este se riera en medio de la audiencia de acusación en su contra https://t.co/yfukdoPqRW pic.twitter.com/B8kL7qcbZF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 8, 2022

En la audiencia, la Fiscalía también pidió hasta 50 años de cárcel para Yhonier, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota. Según la entidad, tiene en su poder casi 200 pruebas para demostrar que él es el autor material del homicidio del llamado peluquero de las famosas y de la madre de ambos.

Cabe señalar que la Fiscalía le retiró el preacuerdo a Leal porque este se retractó de haber aceptado el asesinato.

"Señora juez, quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada. (…) Ahora estoy más claro y consciente y puedo asegurar que he actuado bajo presión. El día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente", dijo Leal.