Fiscalía pide 50 años de cárcel para Yhonier Leal por el asesinato de Mauricio Leal y su madre

Este viernes, 8 de julio, Yhonier Leal fue acusado formalmente por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, en el caso que afronta por el asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández.

En la audiencia, la Fiscalía pidió hasta 50 años de cárcel para Yhonier por el homicidio que sacudió la farándula colombiana, pues Mauricio Leal era conocido como el estilista de los famosos.

Concluyó el fiscal del caso que Yhonier Leal fue el único que pudo cometer el asesinato y tuvo tiempo para intentar ocultar la escena. “Mauricio Leal dejó tres supuestas notas de voz cuando ya había muerto y en una decía: ‘Perdónenme por todo, los amo’. ¿Cómo Mauricio regresa del más allá y coge el equipo móvil?”, cuestionó el fiscal.

La Fiscalía afirmó que tiene en su poder casi 200 pruebas para demostrar que él es el autor material del homicidio. Además, cabe señalar que el ente acusador le retiró el preacuerdo a Leal porque este se retractó de haber aceptado el asesinato.

"Señora juez, quiero decirle que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada. (…) Ahora estoy más claro y consciente y puedo asegurar que he actuado bajo presión. El día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente", dijo Leal, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota.