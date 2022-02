Voy a tomar correctivos: intimidante llamada del medio hermano de Mauricio Leal por multa a Yhonier

BLU Radio conoció la última llamada que habría hecho a sus tías Carlos Andrés García Hernández, medio hermano del estilista Mauricio Leal y del confeso homicida Yhonier Leal. En la conversación les reclama por los 200 millones que Yhonier tendrá que pagar por la multa que le fija el preacuerdo con la Fiscalía, porque piensa, equivocadamente, que el dinero irá para las víctimas. Con un tono “intimidante” dice que aplicará los correctivos necesarios contra el abogado de ellas que es Elmer Montaña.

“Ustedes como víctimas están pidiendo una reparación de víctimas y que Yhonier va a dar una fuerte suma de dinero, que es de 200 millones de pesos, me acabó de llegar la información”, dice Carlos Andrés García.

“¿Y por qué nos va a dar 200 millones de pesos Yhonier a nosotros?”, le pregunta su tía María Diner Hernández.

“Eso lo está haciendo ese hp abogado que ustedes tienen, eso lo está haciendo ese hp abogado, ya yo voy a tomar correctivos, ya mi abogada se va a poner al frente de todas esas cosas porque esas maricadas no me gustaron a mí, ahí le voy a mandar esa mierda para que la mire”, concluye García.

Sobre el tema, el abogado Montaña aseguró que le preocupa el tono de la llamada y hace un llamado de atención a la Fiscalía para que proteja a las víctimas y a él, que las defiende.

“Lo que advierto es que este señor está absolutamente desinformando, yo no estoy pidiendo reparación económica para las víctimas, estamos pidiendo verdad, justicia y reparación, y la reparación es simbólica porque estamos pidiendo es verdad como forma de reparación. Me preocupa el tono que utiliza para referirse y el hecho de que habla de unos correctivos, no sé a qué correctivos se refiere ni cuál es la abogada que va a llamar para que seguramente aplique los correctivos”, dijo Montaña.

Además, añadió: “Esto ya está adquiriendo otro tipo de tonalidad, de ribetes. Lo más preocupante es que hace estas llamadas desde la cárcel, como Yhonier tiene acceso a los teléfonos, a celulares para llamar a su antojo a las víctimas y presionarlas. De ahí mi reclamo –muy respetuoso- a la Fiscalía, de que debe velar por la protección e integridad de las víctimas y, por supuesto, también de quien está haciendo su representación jurídica”.

Es preciso recordar que las multas que se fijan en las condenas van a un fondo para la prevención del delito que está a nombre del Consejo Superior de la Judicatura, no van directamente a las víctimas.

García está recluido en la cárcel de alta seguridad de Jamundí, Valle del Cauca, desde hace cinco años, por el delito de acto sexual con menor de 14 años.