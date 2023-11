"Ya no podemos opinar sobre equidad de género": magistrado insiste en hombre en terna para fiscal

Luego de que el Consejo de Estado negó la tutela que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero presentó contra la terna de mujeres para fiscal, el jurista decidió impugnarla, es decir insistió en que su petición sea considerada, argumentando en un documento de 20 páginas que hablar de los derechos del hombre ahora es tabú y “debe ponderarse que es tan palpable la posibilidad de que la discriminación se traslade hacia el hombre, que el hecho de que un hombre exija la igualdad de oportunidades para el acceso a la participación en los cargos públicos, se hace merecedor de improperios e infamias. Actualmente, opinar en contra de lo “políticamente correcto” es prácticamente un “delito social””, dice el documento.

Para el magistrado , cómo lo expuso en su impugnación, los hombres ya no pueden opinar de equidad de género. "Hablar de los derechos del hombre ahora es tabú. El ejemplo no puede ser más claro con lo sucedido tras haber interpuesto la presente acción de tutela, y expone el hecho de cuestionar que una terna compuesta por tres mujeres resulta desproporcionado, contrario al principio de igualdad y que vulnera mi ejercicio libre al derecho al voto, me ha hecho merecedor de injustos señalamientos de “machista”, “misógino” o “reyezuelo”".

La historia de esta lucha jurídica empezó cuando el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero Zuluaga presentó una tutela que perdió en primera instancia con la que alegaba que la terna para fiscal, presentada por Gustavo Petro, estaba integrada solo por mujeres, ya que el Consejo de Estado dijo que esa terna estaba bien conformada, y que en la historia de la Fiscalía solo ha habido una mujer, Vivian Morales, le negó esa tutela, y ahora la impugnó. El magistrado insiste en dar la pelea por esta batalla jurídica, pues reconoce que el presidente de la República tiene la absoluta potestad de hacer la terna, pero que no debe desconocer que debe hacerse bajo los parámetros constitucionales.

La tutela presentada por el magistrado Botero pedía dejar sin efectos esa decisión de la Corte Suprema de negar la devolución de la terna integrada solo por mujeres, y fue enfático en que el presidente Petro debe incluir al menos un hombre.

Cabe recordar que inicialmente el presidente Petro presentó una terna conformada por Amparo Cerón, Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra, pero luego la cambió sacando a Cerón para reemplazarla por Luz Adriana Camargo.