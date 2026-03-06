Cambio en los mensajes de Roblox: 6 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este viernes, 6 de marzo:
- Luego de varias polémicas, Roblox usará inteligencia artificial para "traducir" insultos en mensajes cordiales entre los jugadores, pues muchos de ellos son menores de edad.
- Las mujeres representan al rededor de la fuerza laboral del 26 % en el sector STEM, apropósito del Día de la Mujer.
- María Camila Lancheros Vega, investigadora en el Schepens Eye Research Institute del Massachusetts Eye and Ear Infirmary, asociado a la Escuela de Medicina de Harvard, explicó cómo buscan replicar la regeneración de la retina en humanos.