Cambio en los mensajes de Roblox: 6 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Luego de varias polémicas , Roblox usará inteligencia artificial para "traducir" insultos en mensajes cordiales entre los jugadores, pues muchos de ellos son menores de edad.

Las mujeres representan al rededor de la fuerza laboral del 26 % en el sector STEM, apropósito del Día de la Mujer .

. María Camila Lancheros Vega, investigadora en el Schepens Eye Research Institute del Massachusetts Eye and Ear Infirmary, asociado a la Escuela de Medicina de Harvard, explicó cómo buscan replicar la regeneración de la retina en humanos.