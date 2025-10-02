En vivo
¿Cómo evitar estafas en el Mundial 2026? 2 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 2 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 2 de octubre:

  • El “Teléfono Pi” de Tesla es un concepto y un rumor viral en internet, pero no es un producto real de Elon Musk ni de Tesla.
  • Cómo protegerse de las estafas y fraudes durante el Mundial 2026.
  • México dará el primer paso para proteger a las industrias creativas del mal uso de la inteligencia artificial (IA). Se propone una reforma de ley para regular su uso en ámbitos como el doblaje, la animación, la locución, el cine, la literatura, la música y otros sectores.
  • Mauricio Castillo, CEO de Hallos, habló sobre la seguridad en la boletería de eventos.

