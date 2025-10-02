¿Cómo evitar estafas en el Mundial 2026? 2 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 2 de octubre:



El “Teléfono Pi” de Tesla es un concepto y un rumor viral en internet, pero n o es un producto real de Elon Musk ni de Tesla.

Cómo protegerse de las estafas y fraudes durante el Mundial 2026.

México dará el primer paso para proteger a las industrias creativas del mal uso de la inteligencia artificial (IA) . Se propone una reforma de ley para regular su uso en ámbitos como el doblaje, la animación, la locución, el cine, la literatura, la música y otros sectores.

Mauricio Castillo, CEO de Hallos, habló sobre la seguridad en la boletería de eventos.