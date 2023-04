La educación virtual: La Nube, programa completo, 31 de marzo de 2023

Este viernes, 31 de marzo, en La Nube estuvo Guillermo Cardona, creador del Colegio Virtual Siglo XXI, quien habló sobre la educación virtual y las problemáticas que hay con este modelo en Colombia.

“En Colombia no creyeron en el proyecto, creen que la educación virtual no funciona. Yo me vine para Estados Unidos y acá los colegios de educación virtual tuvieron éxito”, añadió Cardona.

Por otro lado, se habló sobre la inversión que hará Meta en la inteligencia artificial.