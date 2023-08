Malas noticias para iPhone: 4 de agosto de 2023 – La Nube, programa completo

Este viernes, 4 de agosto, Daniel Batán, creador del video juego The last of us y ganador de dos Oscar, habló en La Nube sobre el taller que impartió el 29 de julio en la escuela de arte TAI, con el que busca preservar y mantener sonidos extintos o en vía de extinción por medio de inteligencia artificial.

"A veces para avanzar hay que mirar hacia atrás", comentó.

Por último, malas noticias para la división de iPhone, cuyas ventas cayeron 2.4 % respecto al mismo periodo del año anterior

Estas y más noticias del mundo de la tecnología en el programa completo de La Nube aquí: