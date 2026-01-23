Spotify y ChatGPT se unen: 23 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este viernes, 23 de enero:



Spotify confirmó que se une con ChatGPT para mejorar la experencia , así como las recomendaciones que se pueden brindar a los usuarios sobre música y podcast.

, así como las recomendaciones que se pueden brindar a los usuarios sobre música y podcast. Wikipedia llega a 25 años de aniversario. Se hizo un resumen de las principales características de este portal web y cómo integraron la inteligencia artificial.

Se hizo un resumen de las principales características de este portal web y cómo integraron la inteligencia artificial. El periodista Miguel Garzón realizó una recopilación sobre las mejores películas que están nominadas a los Premios Óscar.