Les quitan 'problemón' a personas con sobrepeso: Ley los haría comer saludable

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en una de las preocupaciones más grandes a nivel mundial y en un desafío urgente para la salud pública. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que esta es la epidemia del siglo XXI. Ante este panorama, distintos países han decidido implementar medidas para enfrentar el problema.

En Colombia, un grupo multipartidista de representantes a la Cámara, entre ellos Jairo Humberto Cristo Correa, Adriana Carolina Arbeláez, Betsy Judith Pérez Arango, Gersel Pérez Altamiranda, Óscar Rodrigo Campo y otros más, busca crear un Sistema General de Seguridad en Salud, el cual garantice prevención, atención y tratamiento integral para quienes padecen sobrepeso u obesidad.

El proyecto busca eliminar cualquier tipo de discriminación por peso y garantizar acceso a información clara, programas de autocuidado, diagnóstico médico y atención en nutrición, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional y, en casos específicos, procedimientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica.



Proyecto de ley sobre obesidad en Colombia

Las personas con diagnóstico de sobrepeso u obesidad tendrían derecho a acceder a un plan de manejo completo. Este incluiría consultas médicas, asesoría nutricional, acompañamiento psicológico, actividad física supervisada y, de ser necesario, cirugía bariátrica.

Además, los pacientes contarían con acceso gratuito a estos servicios, pues la atención haría parte del Plan de Beneficios en Salud, sin costos adicionales. La iniciativa también establece medidas de protección contra la discriminación en colegios, universidades, espacios laborales y otros entornos sociales.

Así mismo, se prevé la realización de campañas pedagógicas y de sensibilización que promuevan estilos de vida más saludables y reduzcan los riesgos asociados a estas condiciones.

El proyecto no se limita a los pacientes. Las EPS e IPS deberán trabajar articuladamente con el Ministerio de Salud para garantizar un servicio integral. Estas entidades estarán obligadas a contar con equipos interdisciplinarios de nutricionistas, médicos, psicólogos, endocrinólogos y fisioterapeutas. También deberán entregar información periódica al Ministerio y a las secretarías locales sobre los pacientes atendidos, los tratamientos aplicados y los resultados obtenidos.

Rol del Estado y la OMS en la lucha contra el sobrepeso

Uno de los aspectos más discutidos es el rol del Estado. El proyecto plantea la necesidad de fomentar una alimentación saludable, regular los comedores escolares y establecer controles sobre los productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Según la OMS, más de 1.900 millones de adultos en el mundo tienen sobrepeso y 650 millones son obesos. En Colombia, el 60 % de adultos y uno de cada cuatro niños presentan exceso de peso, lo que incrementa riesgos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

La medida se alinea con la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (2004), que invita a los países a reducir factores de riesgo, promover entornos alimentarios saludables, incentivar la actividad física regular e impulsar políticas de prevención desde la infancia.

Con esto, Colombia busca responder a las alarmas nacionales y alinearse con los compromisos internacionales para enfrentar un problema que afecta a millones de personas.