22 de abril de 2022 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Cada viernes en la ante sala de la jornada electoral del próximo 29 de mayo, el lado 'B' de los candidatos presidenciales. En esta ocasión, el exgobernador de Antioquia Luis Perez, quien generó polémica hace poco por querer declarar la marihuana como flor nacional.

En Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, contó detalles de su vida personal y sus deseos en caso de llegar a ser Presidente del país.

Publicidad

Hace un mes un grupo de más de 50 médicos colombianos fueron aceptados para hacer su residencia en EEUU. Sin embargo, la vocera del grupo de médicos, María Cristina Cuartas, denunció que no han podido tramitar sus visas porque el Ministerio de Salud, aún no les expide dos documentos que son pre requisito.

Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, una ocasión que invita a reflexionar sobre los retos que enfrenta la humanidad respecto al cambio climático y las acciones que se deben implementar para contrarrestar los efectos perjudiciales para el planeta y salvar a las generaciones presentes y futuras.

Por eso, Ricardo Quiroga, coordinador del programa de Desastres de la NASA, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre la importancia de cuidar el planeta ahora para evitar una “situación crítica”.