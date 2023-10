Crisis por falta de abastecimientos de medicamentos: Mañanas Blu 10:30, programa 31 de octubre

Este martes, 31 de octubre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo el exministro de Minas y Energía Manuel Maiguashca, quien explicó cómo funciona la exportación de energía y sus implicaciones para el país.

"Estos acuerdos entre gobiernos se pueden coordinar en la regulación y eso se ha hecho desde el 2004. Tenemos unos despachos realmente coordinados entre Colombia y Ecuador. Entonces eso se puede implementar. Los hemos hecho de diferentes modos. La modalidad actual básicamente es Colombia", explicó.

Además, María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, dialogó de los resultados de las elecciones regionales en Cali.

"Yo creo que este es el resultado de una Cali que se está reconciliando, que una Cali que de pronto hace tres o cuatro años no hubiera elegido a Alejandro como su alcalde", indicó Ulloa.

Publicidad

Los excandidatos a la Alcaldía de Santa Marta Carlos Alberto Pinedo y Jorge Luis Agudelo se pronunciaron ante la solicitud de reconteo de votos en Santa Marta luego de las elecciones regionales.

“Nosotros estamos pidiendo algo muy sencillo para que se entere todo el país, que abran las mesas y cuenten voto a voto. El 70 % setenta por ciento de los tarjetones tienen irregularidades, enmendada, tachones…”, puntualizó Pinedo.

Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, desde el Conversatorio Nacional de Género, dio detalles del acoso y de la violencia de género en el país.

Publicidad

"Muchas personas no denuncian porque les parece que sí lo hacen no termina en nada o no saben ante qué autoridad hacerlo. Hay que tener una hoja de ruta frente al acoso", afirmó.

Por último, el exsecretario de la Salud de Bogotá y exgerente de Sabia Salud Luis Gonzalo Morales conversó de la crisis de las EPS por la falta suministro de medicamentos para los pacientes.

“El problema es real, nadie se está inventando la crisis. Hoy es Sanitas, pero ya se sabe que hay más de casi 300 medicamentos que están escasos”, mencionó.

Escuche el programa completo acá: