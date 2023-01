¿Hay casos de abuso sexual en el Congreso? : Colombia está al aire, programa 10 de enero

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se habló sobre las denuncias que hizo Gustavo Bolívar sobre la posible existencia de una red de esclavas sexuales en el Congreso de la República. Para ello se debatió este martes con varias mujeres miembros del congreso en la actualidad y una de ellas fue la representante Jennifer Pedraza, quien también hizo un duro pronunciamiento al respecto.

"No me ha buscado nadie para hacer una denuncia particular sobre ese tema. Lamentablemente ese es el panorama común de las mujeres en Colombia en diferentes entornos laborales”: afirmó Jennifer Pedraza.

Publicidad

Por su parte, la señadora María José Pizarro también indicó que no ha recibido denuncias al respecto, pero afirmó que "tiene muy claro que es lo que se debería hacer".

Escuche el programa completo aquí: