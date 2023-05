Hay preocupación por feminicidios en Colombia: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga

El jueves, 18 de mayo, en Mañanas Blu 10:30, cuando Colombia está al aire, estuvo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería: “La ilegalidad lo que produce es desastres ambientales, degradación social y ahora muerte (…) Una búsqueda de la formalización de pequeñas unidades mineras, en eso el sector privado está comprometido”, fueron las declaraciones del líder gremial.

Silvia Congost, autora del libro ‘A Solas’, habló sobre su visita a Colombia y las relaciones de dependencia emocional: “Una persona puede ser tóxica para ti porque no encaja contigo en las cosas más importantes” “La relación se considera tóxica cuando empiezas a sufrir en ella, cuando sientes que ya no puedes crecer, que te estás obsesionando, que siempre estás dando vueltas a lo mismo para intentar que esos problemas no ocurran”.

Más de 50.000 estudiantes de los colegios de Buenaventura suspendieron las clases por la violencia, la falta de alimentación escolar y el abandono de las instituciones educativas. Juan Sebastián Rey, líder estudiantil del Colegio Néstor Tenorio, planteó las preocupaciones de los jóvenes de su región. “Lo que nosotros no queremos es que vaya a venirse a abajo y haya estudiantes dentro de la institución (...) Siempre los recursos educativos a Buenaventura se giran puntuales, pero yo sé, y tengo la plena seguridad, que el trabajo no se hace bien en la administración local", señaló.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, también estuvo en Blu Radio y dialogó sobre la campaña ‘Cali volvamos a sonreír’: “Después del estallido social a la gente se le bajó la esperanza y la ilusión (...) queremos revivir esa ilusión, los caleños nos recuperamos de todo”.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro convocó a un consejo de seguridad con el fin de establecer una hoja de ruta para combatir los feminicidios, la trata de mujeres, la violencia intrafamiliar, entre otros delitos de género. En Mañanas Blu 10:30 hablaron sobrevivientes y familiares de las víctimas en casos de este tipo.

Adriana Arandia, hermana de Rosa Elvira Cely, habló de las medidas para evitar estos casos: “Si no se hace un trabajo conjunto, de Bienestar Familiar, comisarías de familia, Policía y Fiscalía, finalmente no vamos a lograr una prevención real”. También estuvo María, madre de Erika Pérez, una mujer de 37 años desaparecida y asesinada en febrero de 2022 en Medellín: “Tras de vivir sin ella, tener que aguantar que la ley no investigó bien”.

En el mismo sentido, Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, se conectó para tratar este delicado tema: “Realmente los gruesos de los feminicidios en todo el país no ocurren en Bogotá, quiere decir que hay cualquier cantidad de mujeres que se desplazan forzadamente de un municipio a otro para encontrar refugio”.

Publicidad

Para finalizar, se escuchó el impactante caso de Ruth, sobreviviente de violencia doméstica y de tentativa de feminicidio, quien recibió apoyo emocional y comentó: “Fue un proceso muy bonito que me ha dado frutos, primero fue poder dejar al agresor, poder cambiar mi vida, motivarme, reencontrarme y empoderarme”.