Impacto del salario mínimo a empresarios: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 30 de diciembre de 2025:



Raquel Garavito, presidenta de FedeSeguridad , dio detalles sobre como asumirán los costos de seguridad privada en Colombia tras el aumento del salario mínimo.

Amilcar José Mirep, dueño del Hotel Zaraya, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo.

Juan Sebastián Cadavid, CEO de Hogarú, habló sobre el aumento del salario mínimo en empleadas domésticas.

Raúl Parra, dueño de la microempresa To Connect, comentó sobre el impacto del aumento del salario mínimo.

Jairo Alfonso Aguilar Deluque, Gobernación de La Guajira, se refirió sobre el turismo en el departamento.

Leandro Ugarte, secretario de Víctimas de Cúcuta, profundizó acerca de las personas desplazadas en el Catatumbo.

Ángela Otero, astróloga, se expresó sobre lo que viene para Colombia el próximo año.

Escuche el programa completo aquí: