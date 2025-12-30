Impacto del salario mínimo a empresarios: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 30 de diciembre de 2025:
- Raquel Garavito, presidenta de FedeSeguridad, dio detalles sobre como asumirán los costos de seguridad privada en Colombia tras el aumento del salario mínimo.
- Amilcar José Mirep, dueño del Hotel Zaraya, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo.
- Juan Sebastián Cadavid, CEO de Hogarú, habló sobre el aumento del salario mínimo en empleadas domésticas.
- Raúl Parra, dueño de la microempresa To Connect, comentó sobre el impacto del aumento del salario mínimo.
- Jairo Alfonso Aguilar Deluque, Gobernación de La Guajira, se refirió sobre el turismo en el departamento.
- Leandro Ugarte, secretario de Víctimas de Cúcuta, profundizó acerca de las personas desplazadas en el Catatumbo.
- Ángela Otero, astróloga, se expresó sobre lo que viene para Colombia el próximo año.
Escuche el programa completo aquí: