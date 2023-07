Indignación por recibimiento del ‘Noño’ Elías en su tierra: Mañanas Blu 10:30, programa julio 10

Este lunes, 10 de julio, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, se hablo de la indignación que generó, desde varios sectores políticos y sociales el recibimiento que se le dio a

Bernardo

‘Ñoño’ Elías,

condenado por escándalo Odebrecht, después de recobrar su libertad

.

El recibimiento del exsenador se dio la tarde de este domingo en el municipio de Sahagún, Córdoba, en medio de una gran caravana de vehículos, motocicletas y motocarros.

Además, se conectó Beatriz Elena Jaramillo, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba), para hablar sobre cómo funciona el monopolio rentístico de licores en Colombia.

“Es el Estado el que permite o no la producción y comercialización del aguardiente en el país”, señaló Jaramillo.

Andrés Velasco, gerente del Comité de la Regla Fiscal, se refirió al más reciente reporte de la entidad relacionado al marco fiscal de mediano plazo para 2023-2034.

Aseguró que el Gobierno tendrá que priorizar la asignación de recursos del gasto fiscal si no quiere pasarse del techo establecido e indicó que hay “preocupación” y empieza por el gasto y, la tendencia en aumento que está teniendo. Por eso, insistió, el Gobierno tendrá que establecer los gastos y priorizar los proyectos y reformas que quiere sacar adelante.

En el tema central habló la periodista Laura Ardila sobre la decisión de la Editorial Planeta de no publicar su libro 'La Costa Nostra' por temor a una demanda, pues el escrito habla de uno de los clanes más poderosos del país. Además, se conoció que la Editorial no solo no publicará el libro, tampoco quiere entregarle el manuscrito a su autora.

“He sido víctima de robo de información en mi trabajo en el Caribe. Fui víctima de una chuzada…Un relato que ayudara a entender cómo ha funcionado el poder en el país. Refleja la tragedia de la política desde el hecho de que los Char hayan llegado al poder en Barranquilla”, señaló la comunicadora.

Escuche el programa completo acá: