Jota Pe Hernández sobre Roy Barreras: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, programa del 23 de marzo

Este jueves, 23 de marzo, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el senador Jota Pe Hernández anunció que en las próximas semanas destapará escándalo de corrupción que salpica al actual presidente del Senado de la República, Roy Barreras.

“Cuando yo iba a entrar a la Comisión de Ética del Senado, a la cual pertenezco, el senador Roy Barreras no quería y movió todas las fichas posibles para impedir eso. Además, en mis proyectos muchas veces se ha metido, diciendo que no me agenden nada. Por otro lado, en los pasillos, me ha detenido y me ha dicho youtuber, amarillista y bodeguero, con eso él cree que me va a ofenderme, pero no lo van a lograr”, aseveró.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Brad Greenspan, cofundador de la red social MySpace entregó detalles sobre el manejo de estas plataformas y cómo ha evolucionado a través de los años la comunicación y uso en todos los ámbitos, incluso el político.

Esto, a propósito de la comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, del CEO de TikTok, con el cual algunos legisladores quieren prohibir por completo la aplicación.