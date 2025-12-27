Capturan a reconocida tiktoker por atropellar a hombre mientras conducía y transmitía en vivo

Una reconocida creadora de contenido fue capturada por las autoridades tras ser señalada de atropellar y causar la muerte de un hombre mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, situación que generó un fuerte rechazo en la opinión pública y un intenso debate digital.

El caso ocurrió el pasado 3 de noviembre en la ciudad de Zion, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Allí, Tynesha McCarty-Wroten, conocida en redes sociales como Tea Tyme, conducía su vehículo mientras interactuaba con sus seguidores cuando embistió a Darren Lucas, un hombre de 59 años que regresaba a su casa luego de terminar su turno de trabajo en un supermercado.

La investigación avanzó con rapidez luego de que varios usuarios alertaran a la policía sobre un video que comenzó a viralizarse. En la grabación se observa a la tiktoker hablando frente a la cámara segundos antes del impacto. Posteriormente, se escucha un fuerte golpe y la mujer, visiblemente alterada, afirma que acaba de atropellar a alguien. Ese material se convirtió en una de las pruebas más contundentes del caso.

Aunque la influencer puso su cuenta en modo privado y eliminó datos que la vinculaban con la ciudad donde ocurrió el accidente, las autoridades ya habían recopilado el contenido. Más adelante, el celular fue entregado por medio de su defensa y los peritos confirmaron que el video correspondía exactamente al día y la hora del siniestro.



Esta fue la transmisión en vivo:

De acuerdo con el informe policial, el atropello ocurrió cerca de las 5:46 de la tarde, cuando la víctima intentaba cruzar una intersección. Lucas fue trasladado de urgencia a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. En el automóvil también viajaba un niño de ocho años.

McCarty-Wroten permaneció en el lugar y colaboró inicialmente con los agentes, aunque se negó en un primer momento a entregar su teléfono. Posteriormente accedió a rendir declaración y se sometió a exámenes de sangre y orina. La mujer aseguró que tenía luz verde y que no vio al peatón, pero las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos contradijeron su versión: el semáforo estaba en rojo y no hubo señales de frenado antes del impacto.

La indignación en redes sociales aumentó cuando, días después, la tiktoker realizó otra transmisión en vivo solicitando donaciones a través de Cash App para tomarse, según dijo, una “licencia mental”. Los comentarios críticos no se hicieron esperar y muchos usuarios cuestionaron su falta de empatía.

Finalmente, la fiscalía del condado de Lake emitió una orden de captura por homicidio imprudente y uso agravado de dispositivo electrónico al volante. La mujer fue detenida cuando intentaba salir de su vivienda con varias maletas.