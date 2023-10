Las funciones de los testigos electorales: Mañanas Blu 10:30, programa 25 de octubre

Este miércoles, 25 de octubre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo Nicolás Farfán, delegado de la Registraduría en lo Electoral, quien indicó que las personas que están interesadas en ser testigos electorales tendrán hasta el viernes a las 5:00 de la tarde para inscribirse. Hasta el momento, se han inscrito 246,482 testigos electorales a nivel nacional, lo que cubre el 91.66 % de las 119,865 mesas instaladas para el domingo. Esto significa que solo queda por cubrir el 8.34 % de las mesas.

Por otro lado, estuvo Ángela María Orozco Orozco, exministra de Transporte en el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien habló sobre lo que se debería implementar para la construcción del metro de Bogotá.

"Esta ciudad necesita, por lo menos, cinco líneas de metro obviamente conectadas con el Transmilenio", explicó la exministra de Transporte, añadiendo que, en este momento, el presidente Gustavo Petro "debería estar preocupado por cómo conseguir los recursos para la tercera línea, porque Bogotá es una ciudad muy grande y se requiere, no solamente manejar el Transmilenio, sino también conectarlo, como en todas las ciudades capitales del mundo".

También, se conectó Ana María Zuluaga, jefe de innovación financiera y tecnológica de la Superfinanciera, quien entregó detalles sobre la iniciativa y las condiciones que tendría la cripto moneda que tendría Colombia.

“Este proyecto de ley nace a partir de la necesidad de promover una industria que se formalice, que se formalice ese uso centralizado de activos como conocemos en el día a día y que simultáneamente los consumidores e inversionistas estén protegidos”, dijo.

En cuanto a temas ambientales, y en el marco del Día Internacional de los Delfines de río, se conectó Fernando Trujillo, director científico de la Fundación OMACHA, quien indicó que esta especie que vive en la Amazonía se encuentra amenazada.

“No veíamos venir esto, la sequía este año está muy fuerte, ha bajado mucho el nivel del agua en los ríos en todos los países amazónicos. En aguas de Brasil se alcanzaron los 40 grados centígrados y eso hizo que un alga liberara una toxina que causó la muerte de millones de peces y a la fecha, en menos de un mes ha matado 156 delfines; en un solo día mató 70. La comunidad está consternada no solo están amenazados los delfines, está sequía ha hecho que 60 comunidades ribereñas en Brasil están sin agua, sin alimento y el gobierno de ese país haya declarado una emergencia. En Colombia no estamos ajenos a esto, las temperaturas están altas, los ríos están muy secos y las comunidades están aisladas”, señaló.

Por último, Marisol Gómez, concejala de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo, habló de lo que vivió durante estos cuatro años en el Concejo Distrital y cuestionó los manejos que se dan en esta corporación.

“Escribí en la carta una serie de sugerencias por lo que he visto en el Concejo y ustedes saben que uno como periodista crítico y agudos, sobre todo en la política y el poder, en los cuatro años que estuve y no es un sentir es una comprobación en sala VIP de que todos los concejales, de todos los partidos, no salvo a ninguno, llegan aquí a perpetuarse en esa curul y entonces para mantenerse en esa curul hay que acomodarse a lo que ya hay y esa es la parte trágica de la historia para mí. No hacer control político sino a negociar con la alcaldía de turno” indicó la concejala.

Escuche el programa completo: