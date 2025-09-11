En vivo
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Los ataques terroristas crecen en Colombia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 11 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 02:59 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 11 de septiembre de 2025:

  • Norma Hurtado, senadora de la República, dio detalles sobre la segunda propuesta de la reforma a la salud.
  • Boris Muñoz, escritor y analista, se refirió al asesinato del líder conservador Charlie Kirk en Estados Unidos.
  • Manuel Villa secretario de Seguridad de Medellín, se pronunció sobre el ataque con explosivos a una torre de energía de EPM en la ciudad.
  • Juanita Rodríguez, country manager de Bitso en Colombia, habló de por qué Colombia está rezagada en la regulación de las criptomonedas.
  • Humberto Fernández, presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), se manifestó acerca de las declaraciones de Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventud, sobre la importancia de la tarjeta profesional de los contadores.
  • Emma Franco, integrante de la Red Feminista Abolicionista de Medellín, profundizó sobre los casos de explotación sexual en la ciudad.

Escuche el programa completo aquí:

