Millonario acuerdo de Argos en EE. UU.: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, 7 de septiembre 2023

Este viernes, 8 de septiembre, en dialogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Felipe Aristizábal, vicepresidente Financiero de Cementos Argos , entregó detalles sobre el acuerdo que lograron en Estados Unidos con la empresa Summit Materials.

Según los detalles del acuerdo, Argos adquirirá un total de 54,7 millones de acciones ordinarias de Summit Materials, valoradas en aproximadamente 2.000 millones de dólares, además de recibir 1.200 millones de dólares en efectivo.

Además, dos mujeres, la opositora Xóchitl Gálvez y la oficialista Claudia Sheinbaum, contenderán por la Presidencia de México en las elecciones del 2 de junio de 2024, por lo que, para referirse a esto pasó por los micrófonos Juan Luis Hernandez Avendaño, politólogo y rector de la Universidad Iberoamericana Torreón-Monterrey.

“Hoy tenemos ya prácticamente prefiguradas las dos candidaturas que pueden ser la más competitivas para el próximo año, tanto la candidata de Morena que es el oficialismo heredero, digamos sexenio de López obrador que es Claudia Sheinbaum que gobernó en la Ciudad de México recientemente y la ahora postulante de la oposición que está aglutinando a los partidos PRI, PAN y PRD que durante muchas décadas fueron adversarios y que ahora están juntos ineditamente en estos años para enfrentar la hegemonía de Morena.”, expresó Hernandez.

Entretanto, Liliana Rendón, candidata a la Alcaldía de Medellín , habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, y cuestionó los métodos de algunas encuestas previas a las elecciones regionales de octubre y señaló que, pese a lo que estas marcan, algunos candidatos no tienen "ninguna posibilidad".

"No hay ninguna posibilidad de que Upegui gane las elecciones, el pálpito es muy diferente, están inflándose a través de encuestas, llegando a una polarización entre derecha e izquierda, no están buscando a los que queremos algo diferente, la gente en Medellín no es estúpida", señaló la candidata Rendón, quien inscribió su candidatura por firmas.

Por último, el concejal de Bogotá Diego Laserna se conectó y afirmó que: “Al IDU le queda mucho más fácil cobrar las obras primero antes de hacerlas y que si se enredó, la ciudadanía lleve del bulto”.

Escuche el programa completo en el audio adjunto: