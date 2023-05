Polémica por viaje de Francia Márquez a África: Mañanas Blu, con Camila Zuluaga - 9 de mayo

Este martes, 9 de mayo, en Mañanas Blu 10:30, cuando Colombia está al aire, estuvo Luis Hernando Valero, subdirector de facturación electrónica de la Dian , para hablar sobre las tiendas de barrio y almacenes minoristas pues ahora deberán expedir factura electrónica para ventas mayores a $212.000 por cliente.

“Los compradores han empezado a entender que exigir factura electrónica, primero, da tranquilidad de que el esfuerzo que estoy haciendo para pagar impuestos está llegando (la información) a la Dian y, segundo, que hay beneficios si soy persona natural, responsable del impuesto sobre la renta, podré reducir el 1 % de mis comprar o si es un empresario, para deducir costos”, detalló.

Por otra parte, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, habló sobre el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África.

“No nos van a arrinconar ni a silenciar porque nos hagan este tipo de calificativos. Una persona que se ha dicho es un símbolo de reivindicación y de no privilegios, no puede simplemente decir que no importa que el combustible valga 1.700 millones de pesos solo para este recorrido”, indicó el congresista.

En el mismo sentido, la representante Dorina Hernández también se refirió al viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África: “Vamos con una agenda intensa para generar acuerdos y compromisos (…) No podemos desconocer que ha habido racismo y se ha hecho evidente con la vicepresidenta . Como vamos ahora a África se ha generado toda una controversia de que no vamos a una misión de cooperación”.

Jerónimo Delgado, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, en la misma línea de la representante Hernández, compartió sus opiniones sobre el viaje de la vicepresidenta.

“Es hora de que empecemos a mirar a África con ojos mucho más serios, en términos de empezar a identificar cuáles son las potencialidades a partir de lo que produce Colombia, y no estamos hablando únicamente de materias primas y alimentos”, afirmó el experto.

Por otro lado, Camilo Prieto, profesor de Cambio Climático y Salud Ambiental de la Universidad Javeriana, habló sobre las altas temperaturas que se han vivido en Colombia en los últimos días: “El fenómeno de El Niño no es un asunto en Colombia, es un asunto de características globales, en las diferentes regiones del planeta se expresa de manera diferente (…) Cada 50 años, aproximadamente, hay fenómenos de El Niño intensos, muy fuertes, y se llaman ‘niños históricos”, declaró.

