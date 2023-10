Pulso político a días de las elecciones regionales: Mañanas Blu 10:30, programa 24 de octubre

Este martes, 24 de octubre, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, estuvo Natalia Tobón, exdirectora de la Oficina Comercial de China de Procolombia, quien habló de las relaciones bilaterales entre Colombia y China y los acuerdos comerciales que se han llevado a cabo.

“Si el Gobierno chino y el Gobierno colombiano acuerdan que va a haber una mayor cooperación en construcción, en infraestructura, y eso le va a significar a las empresas chinas unos mayores ingresos, fuentes de ingresos, y más es una presencia de desarrollo de proyectos de construcción y de infraestructura”, resaltó.

Guillermo Torres, alcalde de Turbaco, entregó detalles de su gestión como primer y único alcalde que es un excombatiente de las Farc.

“Yo me quería presentar solo, inicialmente yo no me lance, me lanzo el pueblo. Me sometí a una recolección de firmas, pero donde contaban las firmas no le pararon bolas y por eso acudí a la Unión Patriótica donde, con una sola conversación, me dieron el aval", afirmó.

Además, el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), Oliverio García, explicó la disminución en la venta de vehículos nuevos en el país y sus implicaciones en la industria.

“En Colombia, este año va a ser un año excepcional y vamos a vender unas 180, 190.000 unidades, frente a 263.000 del año pasado, pero digamos que la media en los últimos 10 años ha estado por ahí, 260, 270”, puntualizó.

Gonzalo Araújo, gerente de Orza, dialogó del funcionamiento del sistema de información geográfico con el que se puede predecir quién será el próximo alcalde de Medellín.

“Lo que nosotros hacemos es, a través de un sistema de información geográfica y a través de mapas, ubicar en un punto georreferenciado, es decir, en los puestos de votación, la votación agregada de los partidos políticos que han declarado el apoyo a uno u otro candidato en las distintas circunscripciones”, detalló.

Por último, la concejal del nuevo liberalismo Marisol Gómez conversó de la carta donde expresó la falta de control político por parte de los concejales.

“El diseño institucional tiene que pasar por el Congreso de la República. Espero hacer una propuesta de lo que creo que ha distorsionado la democracia”, indicó.

