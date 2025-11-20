¿Qué pasará con la derecha en elecciones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 20 de noviembre de 2025:
- Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, dio detalles de la encuesta que propone en enero para la elección del candidato presidencial de la centroderecha.
- Laura Bonilla, subdirectora de Pares, se refirió a la preocupación por la posible violencia durante las elecciones de 2026.
- Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, profundizó sonre el crecimiento de la economía colombiana.
- Olga Lucía Velasquez, representante a la Cámara, se pronunció sobre la ponencia de archivo de la reforma tributaria que preparan 11 senadores.
- Claudia Yurley Quintero, defensora de Derechos Humanos, habló del informe publicado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre los gastos del presidente Gustavo Petro.
Escuche el programa completo aquí: