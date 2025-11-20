¿Qué pasará con la derecha en elecciones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 20 de noviembre de 2025:



Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, dio detalles de la encuesta que propone en enero para la elección del candidato presidencial de la centroderecha.

dio detalles de la encuesta que propone en enero para la elección del candidato presidencial de la centroderecha. Laura Bonilla, subdirectora de Pares, se refirió a la preocupación por la posible violencia durante las elecciones de 2026.

se refirió a la preocupación por la posible violencia durante las elecciones de 2026. Luis Fernando Mejía , director de Fedesarrollo, profundizó sonre el crecimiento de la economía colombiana.

, profundizó sonre el crecimiento de la economía colombiana. Olga Lucía Velasquez, representante a la Cámara, se pronunció sobre la ponencia de archivo de la reforma tributaria que preparan 11 senadores.

se pronunció sobre la ponencia de archivo de la reforma tributaria que preparan 11 senadores. Claudia Yurley Quintero, defensora de Derechos Humanos, habló del informe publicado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre los gastos del presidente Gustavo Petro.

Escuche el programa completo aquí: