11 de mayo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado , suspendido de sus funciones por la Procuraduría por presunta participación en política, aseguró en Mañanas BLU, a su estilo, que la decisión del Ministerio Público no le quita el sueño. "No me mortifico", aseguró el mandatario de la capital tolimense, que quedó en la mira de la entidad de control disciplinario por decir en entrevistas las frases "yo me identifico" y "yo me ratifico", en aparente alusión a la campaña del candidato presidencial Federico Gutiérrez, también conocido como "Fico".

"Yo no me mortifico por las actuaciones que han realizado en los últimos momentos la Procuraduría, lo lamento, me toma por sorpresa. Después del 13 de marzo se me abrió una investigación en la cual yo tengo el derecho a defenderme y así lo haremos con todos nuestros jurídicos. No me mortifico con lo que ha pasado últimamente, seguiremos avanzando", sostuvo el mandatario.

Por otro lado, La Super Intendencia de Sociedades confirmó en Mañanas BLU que Justo & Bueno no se logró salvar porque no presentaron los recursos económicos exigidos para mantenerse, pese a que, supuestamente, una empresa china iba a invertir para saldar la millonaria deuda y así rescatar a las tiendas.

Según dijo Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, nunca se demostró la existencia de algún tipo de transacción o tal inversionista, que sería el fondo chino Joining Futures Capital International Limited (JFC), por lo que la situación de la cadena de tiendas y su salvaditas está en manos de esta misma, así como sus responsabilidades.

