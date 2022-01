25 de enero de 2022 – Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El ciclista Egan Bernal impactó al mundo tras sufrir un accidente de tránsito cuando chocó con un bus en Gachancipá, cerca al peaje El Roble. El deportista terminó gravemente herido, por eso, en Mañanas BLU el subdirector de Tránsito de la Policía, el coronel Juan Castro, explicó los detalles del suceso.

También el motociclista Karol Torres, quien acompañaba a los ciclistas durante el recorrido, habló de en qué condiciones ocurrió el accidente.

“Estaba la vía despejada, no había tráfico. Estaba perfecto para hacer un trabajo de contrarreloj. No sé si será el destino, no sé cómo son esas cosas que pasan. Uno no lo imagina", relató Karol Torres.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Diego Molano, explicó los detalles de la operación en que fue abatido Euclides España, alias ‘Jhonnier’.

"Fue una operación de precisión. No importan dónde estén, así estén en la selva como 'Fabián' o en el Nudo de Paramillo como 'Otoniel'", añadió el funcionario.

En Bogotá sigue la polémica por el pico y placa impuesto para el 2022, por eso Fenalco propuso a la Alcaldía Mayor unas medidas nuevas; el presidente de la federación en la capital, Juan Esteban Orrego, explicó la reforma.

A su vez, el secretario de Salud de la ciudad, Manuel González, habló de la ocupación de camas UCI por el aumento de casos por COVID-19.

Bad Bunny visitará Colombia cuando presente su concierto en Medellín en el mes de noviembre; el empresario Diomar García habló de los detalles del evento.

"Bogotá no va en este tour, solo quisieron hacer una fecha en Colombia y que fuera en Medellín", sostuvo.

Por último, Ale Chaparro habló en Mañanas BLU de la tutela que le ganó a la Registraduría para que se abra una nueva opción de género no binario en los documentos de identificación.

Escuche el programa completo de Mañanas BLU: