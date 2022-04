29 de abril de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Martín Orozco, gerente de Invamer, habló en Mañanas BLU sobre los resultados de la encuesta Colombia Opina # 11 de abril de 2022 que mostró en sus resultados un favoritismo del candidato Gustavo Petro, quien mantiene el primer lugar en la intención de voto con un 43.6%, seguido de Federico Gutiérrez, quien saltó del 8.7% al 26.7% tras ganar la consulta de la coalición Equipo por Colombia.

El candidato Gustavo Petro (Pacto Histórico) le ganaría a Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia) en segunda vuelta, según la más reciente encuesta Invamer , realizada para BLU Radio, Noticias Caracol y El Espectador.

En ese escenario, Petro, lograría el 52,4% de los votos, mientras que Gutiérrez llegaría a un 45,2%.

El candidato Federico Gutiérrez, quien aparece segundo en intención de voto según la más reciente encuesta de Invamer, aseguró que recibe los resultados del estudio con humildad.

"No paro de trabajar, he estado haciendo unos recorridos del país y no me detengo. Muestro un gran crecimiento, pero yo le diría a la gente, primero, que hay que recibir todos estos resultados con mucha humildad y una gran responsabilidad, no confiarnos y seguir trabajando todos los días duro del lado de la gente", declaró el aspirante.

El candidato presidencial Rodolfo Hernández habló en Mañanas BLU sobre la más reciente encuesta de Invamer, en la que la intención de voto lo posiciona por encima de Sergio Fajardo, pero debajo de Gustavo Petro, quien lidera, y Federico Gutiérrez que va en segundo lugar.

