Efectos de señalamientos de Petro por falsos positivos: Mañanas Blu, miércoles, 1 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de octubre de 2025:



Luis Naranjo, exconcejal de Saravena y dirigente del Centro Democrático , dio detalles sobre el atentado del que fue víctima.

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, se refirió a los señalamientos en su contra por el caso de falsos positivos.

Norma Hurtado, senadora de la República, se pronunció sobre la crítica del ministro de Salud.

Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, profundizó sobre la condena que la justicia emitió en primera instancia.

, profundizó sobre la condena que la justicia emitió en primera instancia. Marco Hincapié, presidente de Coljuegos, habló acerca de la petición de bloquear Polymarket.

