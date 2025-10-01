Efectos de señalamientos de Petro por falsos positivos: Mañanas Blu, miércoles, 1 de octubre de 2025

Actualizado: 1 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de octubre de 2025:
- Luis Naranjo, exconcejal de Saravena y dirigente del Centro Democrático, dio detalles sobre el atentado del que fue víctima.
- Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, se refirió a los señalamientos en su contra por el caso de falsos positivos.
- Norma Hurtado, senadora de la República, se pronunció sobre la crítica del ministro de Salud.
- Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, profundizó sobre la condena que la justicia emitió en primera instancia.
- Marco Hincapié, presidente de Coljuegos, habló acerca de la petición de bloquear Polymarket.
Escuche el programa completo aquí: