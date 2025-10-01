En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Efectos de señalamientos de Petro por falsos positivos: Mañanas Blu, miércoles, 1 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 1 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 1 de octubre de 2025:

  • Luis Naranjo, exconcejal de Saravena y dirigente del Centro Democrático, dio detalles sobre el atentado del que fue víctima.
  • Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, se refirió a los señalamientos en su contra por el caso de falsos positivos.
  • Norma Hurtado, senadora de la República, se pronunció sobre la crítica del ministro de Salud.
  • Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, profundizó sobre la condena que la justicia emitió en primera instancia.
  • Marco Hincapié, presidente de Coljuegos, habló acerca de la petición de bloquear Polymarket.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad