¿El cambio climático influyó en la aparición del Covid? Mañanas Blu, febrero 15 de 2024

El jueves, 15 de febrero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien habló sobre las polémicas declaraciones del saliente secretario de Cultura de la ciudad, Manuel Córdoba, quien recientemente aseguró que no tenía conocimientos de su cargo.

“Realmente lamento mucho esta situación; por eso se va inmediatamente y yo tomo la decisión, no me quedo ahí ni dando unas explicaciones ni justificando algo. Me parece que, cuando hablé con él, yo le ofrecí la Secretaría de Cultura, luego de habérselo ofrecido a cinco personas más del sector cultural”, afirmó.

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, conversó acerca del desembolso de aproximadamente $2.5 billones de pesos, destinado a saldar las cuentas pendientes con las EPS.

“Lo que está mal es que digan que esa plata, si no les pagan esa pequeña porción de dinero frente al gran volumen de recursos que reciben, no dan cierto tipo de servicios porque ellos no pueden hacer eso, no pueden ni partir los servicios ni partir las cuentas”, dijo.

El capitán de Navío Javier Bermúdez, comandante de guardacostas de la Armada, dio detalles del proyecto de guardacostas en la Isla Gorgona, con el cual el Gobierno busca intensificar la seguridad y el turismo en este estratégico punto de Pacífico.

"No es solamente la lucha contra el narcotráfico, tiene muchas tareas y entre esas, por ejemplo, contrarrestar la pesca ilegal, que es uno de los temas más complejos que hay allá, proteger las líneas de comunicación marítima y, por supuesto, fomentar el turismo", indicó.

La víctima de atraco en un establecimiento comercial en Bogotá Camila Franco y Óscar Ramírez, concejal de Bogotá dialogaron sobre la inseguridad en la capital del país y el concejal explicó la propuesta de militarizar ciertas áreas de la ciudad.

“Lo que nosotros necesitamos es presencia policial. Aquí hay muchísimas personas que hace muchos años no los atracan, pero si usted le pregunta, ¿se siente seguro en la ciudad de Bogotá? Le dice que no. ¿Por qué pasa eso? Porque uno siente que no hay presencia policial. El ladrón, el bandido está a sus anchas, como se los he manifestado porque no hay control territorial de la policía. En muchas zonas de la ciudad se encuentra que los establecimientos de comercio hoy tienen dos problemas”, detalló.

Por último, Leonor Merchán, directora de la seccional de la Fiscalía en Bogotá, habló del asesinato del pequeño Dilan Santiago Castro, en la cual no se descarta la participación de una persona cercana en su asesinato.

“Se hizo una inspección al lugar de los hechos, bastante amplia, que cubría tanto la residencia del menor donde estaba allí con su madre y, al parecer, algunos de los trabajadores de la finca. Y asimismo, el lugar fue el terreno que fue un surco en medio del cultivo de papa, donde fue hallado el cuerpo”, relató.

