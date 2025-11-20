Escalada de violencia en el Cauca: Mañanas Blu, jueves, 20 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 20 de noviembre de 2025:



César Cerón, alcalde de Suárez, Cauca , se refirió la escalada de violencia en el departamento.

Aníbal Gaviria, precandidato presidencial, dio detales de la decisión de La Fuerza de las Regiones de que él sea el candidato para las elecciones de 2026.

Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, habló sobre la eliminación del arancel de entrada a importaciones del sector textil.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, profundizó sobre la eliminación del arancel de entrada a importaciones del sector textil.

Marcelo Arango, presidente de Sancho BBDO, se pronunció sobre el Caldas Hub InterGEN.

, se pronunció sobre el Caldas Hub InterGEN. Andrea, hermana de uno de los menores que murió en los bombardeos en Guaviare, se refirió al asesinato de su hermano.

