Tensiones diplomáticas entre Colombia e Israel: Mañanas Blu, jueves, 2 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 2 de octubre de 2025:



El periodista Mauricio Morales, se refirió a la interceptación de Israel a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.

se refirió a la interceptación de Israel a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza. Bruce Mac Master, presidente de la Andi , profundizó sobre las manifestaciones contra Israel frente a la sede de la agremiación.

, profundizó sobre las manifestaciones contra Israel frente a la sede de la agremiación. El activista Juan Villalobos, se pronunció sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo el día de ayer en Bogotá contra Israel.

se pronunció sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo el día de ayer en Bogotá contra Israel. Susana Muhamad, integrante del Pacto Histórico , dio detalles sobre las protestas en Colombia por la guerra en Gaza.

, dio detalles sobre las protestas en Colombia por la guerra en Gaza. Emiliana Castrillón, jugadora trans de voleibol , se manifestó sobre el fallo de la Corte Constitucional a su favor.

, se manifestó sobre el fallo de la Corte Constitucional a su favor. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá , explicó qué está pasando con el concierto de Luis Alfonso.

, explicó qué está pasando con el concierto de Luis Alfonso. Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, habló sobre el decreto de la territorialización del sistema de salud.

Escuche el programa completo aquí: