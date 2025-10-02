En vivo
Tensiones diplomáticas entre Colombia e Israel: Mañanas Blu, jueves, 2 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 2 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 2 de octubre de 2025:

  • El periodista Mauricio Morales, se refirió a la interceptación de Israel a la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.
  • Bruce Mac Master, presidente de la Andi, profundizó sobre las manifestaciones contra Israel frente a la sede de la agremiación.
  • El activista Juan Villalobos, se pronunció sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo el día de ayer en Bogotá contra Israel.
  • Susana Muhamad, integrante del Pacto Histórico, dio detalles sobre las protestas en Colombia por la guerra en Gaza.
  • Emiliana Castrillón, jugadora trans de voleibol, se manifestó sobre el fallo de la Corte Constitucional a su favor.
  • Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó qué está pasando con el concierto de Luis Alfonso.
  • Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, habló sobre el decreto de la territorialización del sistema de salud.

Escuche el programa completo aquí:

