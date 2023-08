Manifestaciones de transportadores: Mañanas Blu, programa, agosto 28 de 2023

Este lunes, 28 de agosto, pasó por los micrófonos de Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de la junta de acción comunal de La Montañita, Antioquia, Jainober Jiménez, quien aseguró que no están siendo manipulados “de ninguna manera” por las disidencias de las Farc .

“Nos hemos acostumbrado a vivir con ellos (las disidencias) y no es que vamos a decir son malos o son buenos, lo único que digo es que nos hemos acostumbrado ya e, incluso, les tenemos más confianza a ellos que al Ejército , realmente”, señaló Jiménez en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Además, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), habló de la actual crisis de las Entidad Promotoras de Salud (EPS) y sus repercusiones en el sistema de salud del país.

Vesga expresó su inquietud sobre el impacto en cadena que provoca la crisis en una EPS sobre el sistema en su totalidad.

Entretanto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla , estuvo en Mañanas Blu este lunes y aseguró que las manifestaciones de los transportadores, que se adelantan en varias ciudades del país, son injustificadas si se tiene en cuenta que el precio del Acpm no se ha tocado.

“El Gobierno no ha subido el precio del diésel, ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel . No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”, dijo el ministro de Hacienda.

Por útlimo, al respecto de estas manifestaciones, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Carga, manifestó que, pese a que ellos se mueven en su mayoría por diésel, la protesta a la que se unirían sería más de manera solidaria.

“Nosotros tenemos que solidarizarnos con el pueblo colombiano, con todo el pueblo que usa gasolina. Porque hoy le está tocando a ellos y mañana nos va a tocar a nosotros”, explicó.

Escuche el programa completo de Mañanas Blu, con Néstor Morales, en el audio adjunto: