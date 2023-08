Minsalud buscará más recursos que permitan financiar el sistema de salud en Colombia

Once EPS agremiadas en Acemi , entre ellas, Compensar, Sura, Sanitas, Nueva eps y Famisanar, advierten una compleja situación financiera por cuenta de una lista de pendientes en el giro de recursos por parte del Gobierno. Por un lado, está el monto que gira actualmente el estado por cada afiliado, lo que se conoce como la UPC, dicen las EPS que no les alcanza, y por el otro, las deudas de servicios adicionales en salud, o presupuestos máximos.

“No reconoce y no ha sido capaz de absorber la dinámica de gasto en salud y que tiene en este momento a las EPS en insuficiencia estructural en el financiamiento del sistema", dijo Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi.

Ante el reiterado llamado de las EPS al Gobierno nacional, el ministro de Salud dio claridad sobre el flujo de pagos de deudas y habló de una propuesta para buscar mayores recursos que permitan financiar el sistema de salud en Colombia.

“Pagamos del 2021, estamos pagando el 2023 y ya pedimos un adicional al Ministerio de Hacienda, y hemos pagado el 96 % de los modelos que tenemos de salud. Aquí no se puede decir que el gobierno no ha pagado para que la EPS no cumplan su función, si no alcanzan los recursos para la salud de los colombianos, debemos hacer un acto de construcción, sentarnos todos y mirar si necesitamos entonces más impuestos, para poder lograr el pago adecuado de las necesidades en salud”, indicó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud.

Las EPS del régimen subsidiado agremiadas en GestarSalud recibieron de manera positiva la propuesta, según Carmen Eugenia Dávila, directora del gremio, esta es una petición que han hecho desde tiempo atrás.

“Lo que pedimos es una revisión de la metodología que se aprobó desde el año 2004, por efecto de ciertas variables que han tenido un comportamiento muy volátil en los últimos años se recalcule la UPC, y respecto a lo que ha propuesto el ministro de mayores recursos, esto viene proponiendo hace muchos años y nosotros estamos atentos a acudir y efectuar este diálogo, esta revisión técnica”, dijo.

