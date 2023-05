Preocupación en gremio petrolero por informe sobre reservas: Mañanas Blu, programa completo

El jueves, 25 de mayo, en Mañanas Blu, se conectó Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, habló sobre la adquisición del grupo Nutresa por parte del empresario Gilinski: “Sí creo que se ha generado valor en medio de todo esto. El doctor Jaime Gilinski es un hombre audaz (…) Estos son temas que causan nostalgia, son muy emocionales".

El alcalde de Acandí, Alexander Murillo, se pronunció sobre el fuerte sismo que se presentó anoche y que dejó algunos daños materiales.

Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander habló con Blu Radio; expresó su preocupación sobre el atentado que dejó tres muertos. En el mismo sentido, alcalde de Tibú, Norte de Santander, Nelson Leal, se conectó para hablar sobre este ataque a la fuerza pública: "Un alcalde no cambia al municipio, un presidente no cambia al país, si no queremos cambiar todos".

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, en diálogo Mañanas Blu, aclaró las dudas sobre lo que significa que el país tiene reservas de hidrocarburos hasta el 2030: “Hay distintos análisis señalando que el gas importado, especialmente de Venezuela, podría ser tres veces más costoso (…) Sí hay unos recursos contingentes, pero de ahí a que logremos convertirlos en reservas, especialmente probadas y extraerlo, eso no se da de la noche a la mañana”.

“Colombia necesita petróleo y gas, el mundo va a seguir demandando petróleo y gas durante unos 30 o 40 años”, puntualizó Francisco Lloreda, sobre los pronósticos a futuro en materia de hidrocarburos.

Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia, habló en Mañanas Blu, sobre por qué decidieron suspender el proyecto del parque eólico en La Guajira: “Hemos tenido bloqueos de manera constante. En un proyecto como estos, cuando estás en construcción, es importantísimo mantener un ritmo constructivo (…) Tenemos una zona de influencia de 13 comunidades en el parque”.

La magistrada Hilda González, pasó por los micrófonos de Blu Radio, para hablar sobre la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto al derecho a huelga de los sindicatos: “Es posible que un acto cometido con ocasión de una huelga genere responsabilidad civil, siempre y cuando ese acto sea abusivo”.

