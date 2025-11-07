¿Se negociará el aumento del salario mínimo de 2026? Mañanas Blu, viernes, 7 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 7 de noviembre de 2025:



El abogado Eduardo Matson, sobreviviente al holocausto del Palacio de Justicia , dio detalles de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

Luis Carlos Orejarena, presidente de la Asociación Amigos de Ecopetrol , habló del caso de la Dian contra Reficar.

Manuel Berrio, secretario de Seguridad de Bolívar , se pronunció sobre los hechos de violencia de las últimas horas en el sur del departamento.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre el aumento el salario mínimo para 2026.

El abogado Felipe Useche se expresó sobre el papel de su madre, la juez Clemencia García de Useche, en la investigación del holocausto del Palacio de Justicia.

Escuche el programa completo aquí: