Tensión entre Venezuela y EEUU por despliegue en el Caribe: Mañanas Blu, martes 19 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 19 de agosto de 2025:
- Rodrigo Paz, candidato presidencial de Bolivia, dio detalles sobre las elecciones presidenciales en su país.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, habló sobre el examen de toxicología que se realizaron los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
- Ramiro Avendaño, presidente del Canal Uno, se expresó sobre la licitación que ordenó el presidente Petro.
- Bruce Mac Master, presidente de la Andi, habló sobre el supuesto golpe de Estado del que habla el presidente Petro.
- Juan Pablo Vargas, líder bicitaxista, se refirió a los bloqueos que están realizando en Bogotá.
