Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Blu Radio  / Medio Ambiente  / Amazonía colombiana tuvo reducción del 25 % en deforestación entre enero y septiembre de 2025

Amazonía colombiana tuvo reducción del 25 % en deforestación entre enero y septiembre de 2025

La deforestación estimada en la Amazonía pasó de cerca de 48.500 hectáreas en 2024 a 36.280 hectáreas en 2025. Las autoridades reportan que la disminución se da pese a la persistencia de alertas tempranas en el arco noroccidental de la región.

