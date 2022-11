Aparecen luces de colores en el cielo y se roban la atención de Floridablanca

Un extraño fenómeno llamó la atención de los habitantes de área metropolitana de Bucaramanga, cuando de un momento a otro aparecieron luces de colores y fluorescentes en el cielo. Sin embargo, científicos del grupo Halley de la Universidad Industrial de Santander (UIS) señalaron que las auroras boreales no ocurren en el trópico colombiano.

“Primero no sabemos qué es, eso es lo principal. Por las fotos que tenemos podemos ver que están nubladas y no es un fenómeno de estos, no es una aurora boreal y tampoco es un láser de algún bromista. Pero, ahí lo importante es que debe ser el reflejo de alguna luz muy intensa en algún sitio, puede ser algo más terrenal, más cotidiano”, explicó Luis Núñez, científico de la UIS e integrante del grupo Halley de astronomía.

Adjunto el cielo del Área Metropolitana de Bucaramanga en la noche de hoy. Aprox 11:30. Alguien sabe cómo se llama este fenómeno? Foto desde Floridablanca. @CaracolBga @AmoBucaramanga @Bucaramanga #30May #bucaramanga pic.twitter.com/CuYemkKTkQ — Nicolás⚡ (@nicocariasj) May 31, 2020

Además, el investigador explicó que algo muy importante es que cuando este tipo de fenómenos ocurren, hay que anotar la hora, el sitio desde donde se pudo observar, la dirección y el sentido de ese fenómeno. Esto ayuda a ver y explicar lo qué pudiera ser. La expectativa es ver una aurora boreal pero eso se ve en otras latitudes como Suecia y Alaska, no en Colombia.

“Hay varios artículos que hablan de eso, de las auroras boreales, pero eso no es”, reafirmó Núñez, quien invitó a seguir mirando el cielo con algún tipo de protocolo sistemático. Es decir, seguir algún tipo de coordenadas, la hora y el sitio, proque es información clave para explicar de qué se trata.

Las luces en el cielo quedaron registradas por algunos cibernautas que comenzaron a preguntar de qué se trataba, aunque muy pocos tenían una respuesta clara para un fenómeno que poco se presenta en el cielo de Floridablanca, Santander.

Necesito una explicación de porque el cielo se veía así! Déjenme soñar y díganme que vi una aurora boreal🥺 #Bucaramanga pic.twitter.com/VlvIjpqbKj — Alexandra Otálora (@Alexa_Otalora26) May 31, 2020