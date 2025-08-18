En Zipaquirá, la CAR suspendió de manera inmediata las actividades de un cultivo de rosas que funcionaba dentro de un área protegida del páramo de Guargua y Laguna Verde.

La decisión se tomó luego de una denuncia anónima que alertó sobre graves afectaciones ambientales en la zona. Durante la visita de verificación, los técnicos de la CAR encontraron la construcción de un invernadero, el relleno de 820 metros cuadrados con residuos de construcción, quema de basuras, reservas de agua sin autorización y captaciones ilegales que ponen en riesgo la vegetación nativa del páramo.

CAR suspende cultivo de rosas en zona protegida de páramo en Zipaquirá Foto: suministrada

Bryan Martínez González, director de la regional CAR Sabana Centro, aseguró que el hallazgo fue preocupante por la cantidad de recursos naturales comprometidos en un ecosistema que, por ley, debe ser protegido.

“Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ratificamos nuestra dedicación a la protección ambiental intensificando las medidas de conservación en páramos y reservas forestales. Esto incluye promover la restauración y el control para reducir los impactos negativos”, aseguró Martínez.

El presunto infractor deberá suspender de inmediato sus actividades, de lo contrario se expone a sanciones más severas. La CAR reiteró su compromiso con la conservación de los páramos e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales.