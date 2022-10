Cuarentena hizo regresar el oso de anteojos a las montañas del Valle

Las autoridades en el Valle del Cauca le siguen el rastro al oso andino u oso de anteojos que ha dejado últimamente señales durante el tiempo de cuarentena.

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, busca brindarle protección y generar conciencia entre los habitantes de las zonas rurales al indicar que una especie vulnerable por las afectaciones que han sufrido los bosques donde habita.

Los últimos registros se han dado en las veredas los Alpes y la Judea ubicadas en la zona rural del municipio de Riofrío.

Campesinos de la zona afirman que, aunque no se ha visto directamente, hay evidencia de

que ha estado alimentándose del corazón de las plantas de plátano.



Hasta ese punto se desplazaron varios ingenieros y técnicos de la CVC para realizar una jornada en campo con el fin de establecer si realmente se trataba de un oso u otro animal.

Afirman que durante el recorrido se pudo evidenciar presencia de huellas de un animal de tamaño considerable, con características que hacen posible que sea una hembra y su cachorro merodeando naturalmente esa zona en busca de alimento.

A su vez, los expertos precisaron que se presume que esta especie transita en el corredor ubicado entre las veredas y la zona de acceso al Páramo del Duende ya que es una amplia franja de conectividad entre la zona de reserva que cumple la función de amortiguación y el área protegida, y el oso andino es una especie asociada al ecosistema de páramo.

Ante las evidencias, los expertos indicaron que iniciarán el proceso de identificación de las zonas por donde presuntamente transita el oso con el objetivo de iniciar con talleres para capacitar estas comunidades abordando temas sobre la protección de sus animales y cultivos.

Cabe resaltar que el proceso educativo se dará una vez termine el aislamiento preventivo obligatorio por el riesgo de contagio del COVID-19.

Ejército y CVC sembraron 200 frailejones germinados en un vivero de investigación

“También se estudia la posibilidad de instalar cámaras trampa, con el fin de hacer un registro del animal, su estado de salud, comportamiento y condición de sus cachorros, y así poder concertar las actividades conjuntas para la protección de esta emblemática especie”, sostuvo la CVC en un comunicado.

Es importante mencionar que el oso de anteojos también es conocido como oso andino, oso frontino u oso negro y es considerado emblemático por ser la única especie endémica para Suramérica.

“La importancia ecológica de esta especie radica en que dispersa las semillas de los frutos que consume, también recolecta polen en su pelo y lo dispersa en las plantas y permite la renovación del bosque al derribar arbustos y ramas para alimentarse favoreciendo el crecimiento de nuevos árboles”, indicó la CVC.

“Es una especie clave para la conservación de los ecosistemas, pues vive en un amplio hábitat natural ubicado las tres cordilleras que atraviesan el país”, añadió la corporación.

Finalmente, los expertos precisaron que, si se llega a tener contacto con este mamífero, se recomienda no correr, no darle la espalda y si se trata de una hembra con crías, no acercarse y retirarse tan pronto como sea posible.

También pidieron reportar la aparición a las líneas 620 6600, la línea 123 de la Policía Nacional o escribir al correo atencionalusuario@cvc.gov.co.

