Mapa interactivo muestra los países con más peligro a sequías y falta de agua

En medio de crecientes preocupaciones sobre la crisis hídrica a nivel global, un mapa interactivo llamado Aqueducto 4.0 está destacando las regiones más afectadas por la sequía y la falta de agua.

Este proyecto, impulsado por datos de código abierto revisados por pares, tiene como objetivo proporcionar información transparente y accesible al público sobre los riesgos hídricos, incluyendo inundaciones, sequías y estrés en diferentes partes del mundo.

Los riesgos relacionados con el agua son un desafío urgente a nivel mundial. Muchas crisis de salud pública ya están vinculadas al agua, ya sea por inundaciones, sequías o enfermedades transmitidas por el agua.

El cambio climático está exacerbando la situación al intensificar eventos climáticos extremos, alterar patrones de precipitación y afectar los suministros de agua. La disponibilidad de agua limpia es crucial para la salud humana, la industria, la agricultura y la producción de energía, convirtiendo a los riesgos relacionados con el agua en una amenaza humanitaria significativa.

Aqueducto utiliza herramientas que se basan en datos revisados por expertos para mapear los riesgos hídricos a nivel mundial.

Además de proporcionar información a través de estas herramientas, el equipo de Aqueducto trabaja en colaboración con empresas, gobiernos y socios de investigación a través de Aqueduct Alliance. Su objetivo es fomentar las mejores prácticas en la gestión de recursos hídricos y promover el crecimiento sostenible en un mundo que enfrenta escasez de agua.

La última versión, Aqueducto 4.0, representa un paso adelante en la comprensión de los riesgos hídricos, ofreciendo datos más detallados, mayor resolución, nuevos indicadores y una función de herramienta mejorada. A lo largo de los últimos siete años, las herramientas de Aqueducto han llegado a cientos de miles de usuarios en todo el mundo, proporcionando información clave a los tomadores de decisiones en el sector del agua y más allá.

Los datos y conocimientos proporcionados por Aqueducto han sido destacados en importantes medios de comunicación a nivel mundial, como The Economist, The Guardian, Bloomberg Businessweek, el New York Times y el programa de Netflix de Vox, "Explicado".