Minambiente anuncia apelación por sanción en caso del Páramo de Almorzadero

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, se pronunció sobre la sanción emitida por el Juzgado I Promiscuo de Málaga, que impuso multas a funcionarios del Ministerio de Ambiente por un supuesto desacato relacionado con el proceso de delimitación del Páramo de Almorzadero.

A través de su cuenta en la red social X, Vélez indicó que el Ministerio, como entidad responsable, presentará una apelación ante las instancias legales correspondientes, lo cual, en lo inmediato, suspenderá la decisión de primera instancia mientras se resuelve de fondo.

“Un Juez de la República impone una multa por un aparente desacato ocurrido en 2019 (por el ministro Lozano en el Gobierno Duque) y, paradójicamente, seis años después y cuando escasamente llevaba una semana como ministra encargada, el togado decide multar a varios funcionarios del MinAmbiente, incluyéndome. Solo espero que no se trate de una forma de persecución judicial, pues las instituciones (y menos las de justicia) deben ser usadas con fines políticos en una democracia. En todo caso, el Ministerio, como entidad responsable, presentará una apelación ante las instancias legales correspondientes”, escribió Vélez en la publicación.

Respeto las decisiones judiciales, así no las comparta.



El caso tiene origen en 2019, cuando el Tribunal Superior de Bucaramanga ordenó la delimitación del complejo de páramos de Almorzadero mediante un proceso abierto y participativo con las comunidades locales. La decisión estableció un plazo de un año para expedir la resolución correspondiente, pero seis años después, la medida aún no ha sido implementada y el proceso permanece estancado.

El Páramo de Almorzadero, que se extiende entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, es un ecosistema estratégico para la provisión de agua y la conservación ambiental. Su delimitación ha sido objeto de controversias jurídicas y administrativas que ahora derivan en sanciones a funcionarios del Ministerio de Ambiente, incluida la actual ministra encargada.