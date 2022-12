"No puede ser que cuando Barranquilla se ahoga se tenga que llamar a Bogotá": Char

En una declaración enérgica, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, dijo que no es posible que una problemática que afecta el medio ambiente de la ciudad y la salud de sus habitantes, como las quemas e incendios en el Parque Isla Salamanca, tenga que ser administrada desde Bogotá.

Consideró inadmisible que se requiera un permiso desde la capital del país para empezar a combatir el fuego.

Lea también: Así es la extenuante labor de guardaparques que buscaban apagar incendio en Salamanca

Publicidad

"No puede ser que cuando Barranquilla empieza a ahogarse se tenga que llamar a Bogotá para que nos manden un helicóptero bambi porque es el único que puede acceder a las zonas a las que no llegan las máquinas", dijo Char.

Lea también: Las quemas en Isla Salamanca, un problema de nunca acabar

"Hoy nosotros no tenemos jurisdicción sobre ese territorio (el Parque Salamanca está ubicado en el depatamento del Magdalena). Estamos pidiendo que Barranquilla, que es el verdadero doliente, reciba esa potestad para atender de manera directa si ellos no tienen la posibilidad de hacerlo", enfatizó.

Según Char, la mayoría de estos incendios han sido provocados por personas que realizan quemas para vender el carbón vegetal o de coque a los asaderos de la región y el país.

"Es un negocio que conocemos hace mucho rato, pero no se ha hecho nada pese a las denuncias", criticó.