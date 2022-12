Tome nota: los cuatro residuos que no se pueden reciclar junto a los desechos comunes en casa

No es solo separar los residuos en las canecas por colores, algunos elementos que pensamos son reciclables y en realidad no son aprovechables en absoluto.

Aunque las canecas de colores ayudan a separar los residuos correctamente, a veces no tenemos total certeza si algún material es reciclable o no, aquí algunos de los residuos que no deberían depositarse como material aprovechable, según publicó la empresa Triple A.

Vidrios rotos: espejos, vidrios de ventanas o carros, platos, bombillos o ampolletas de medicina, no son residuos reciclables. Para que materiales de vidrio sean reciclables deben ser depositados en buen estado y limpios. Algunos tipos de plástico: Los recipientes de este material llevan un número en el fondo junto al símbolo de reciclaje. Si este número es del 1 al 7, se trata de un envase reciclable. Por otro lado, bolsas no biodegradables, envases larga vida, envolturas y plásticos sin la marca “PLA”, no son reciclables. Metales: Latas, clavos, tubos de crema dental, aluminio, cobre y alambres no son reciclables si se encuentran oxidados. Las pilas son consideradas metales. Sin embargo, no son reciclables teniendo en cuenta que son basura electrónica y deben depositarse en las canecas especiales destinadas para ello. Papel desechable: Los materiales como revistas, cajas de cartón, periódicos y papel en general, son residuos aprovechables y deben disponerse sin ningún tipo de humedad, de lo contrario, pierden su condición reciclable.

Hay que tener en cuenta que materiales como papel higiénico o servilletas sucias y papel carbón no son aprovechables.

Adicionalmente, debe ser consiente que los desechos no se deben arrojar a corrientes de agua, contaminan y obstaculizan los sistemas de evacuación de lluvias.