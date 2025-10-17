Alerta roja por lluvias en Colombia: 17 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 17 de octubre de 2025:



Bloqueos a la vía a Buenaventura sigue aumentando y las pérdidas son millonarias . La gobernadora anunció que tomará medidas para reactivar la vía.

. La gobernadora anunció que tomará medidas para reactivar la vía. En Barranquilla, el Procurador General Gregorio Eljach alertó indicios de incremento de cédulas previo a las elecciones de 2026.

previo a las elecciones de 2026. Polémica en el sector energético por decreto que estaría preparando el gobierno para limitar las ventas en bolsa de las generadoras de energía .

. El Ideam advierte que hay 100 municipios en alerta roja por fuertes lluvias en el país .

. La Contraloría General alertó que se está presentando un bajo avance en la actualización en la política catastral en Colombia.

en Colombia. El empresario Felipe Rocha fue inhabilitado a participar en cargos públicos y condenado a seis años de presión por estafa agravada, cuantía en modalidad masa y captación masiva y habitual de dineros, además de una millonaria multa.

Escuche el programa completo aquí: