Alerta roja por lluvias en Colombia: 17 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 17 de octubre de 2025:

  • Bloqueos a la vía a Buenaventura sigue aumentando y las pérdidas son millonarias. La gobernadora anunció que tomará medidas para reactivar la vía.
  • En Barranquilla, el Procurador General Gregorio Eljach alertó indicios de incremento de cédulas previo a las elecciones de 2026.
  • Polémica en el sector energético por decreto que estaría preparando el gobierno para limitar las ventas en bolsa de las generadoras de energía.
  • El Ideam advierte que hay 100 municipios en alerta roja por fuertes lluvias en el país.
  • La Contraloría General alertó que se está presentando un bajo avance en la actualización en la política catastral en Colombia.
  • El empresario Felipe Rocha fue inhabilitado a participar en cargos públicos y condenado a seis años de presión por estafa agravada, cuantía en modalidad masa y captación masiva y habitual de dineros, además de una millonaria multa.

Escuche el programa completo aquí:

