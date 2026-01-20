¿Fuego amigo en el gobierno Petro? 20 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 20 de enero de 2026:



El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán confirmó que se aplaza el cronograma para la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá .

. En el municipio de Suarez, Cauca, fueron hallado svarios artefactos explosivos en bolsas de basura que habían sido abandonadas a pocos metros del parque principal. Uno de ellos explotó ocasionando daños a varias viviendas del sector.

El padre de una de las niñas fallecidas tras ser envenenadas por consumir fresas con talio acudió a la Fiscalía para dar su libre versión de lo sucedido .

. El profesor de la Universidad del Externado Neill Felipe Cubides fue hallado sin vida en una zona boscosa de la vereda Los Soches, en la localidad de Usme, donde las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de su asesinato.

Los empleados del hospital de Itagüí respondieron ante las declaraciones del ministro de Salud Guillermo Jaramillo donde desestimó la crisis de salud de la región.

donde desestimó la crisis de salud de la región. La Fiscalía General de la Nación frenó el proceso contra el director de la UNP Augusto Rodríguez por presuntas omisiones de seguridad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Escuche el programa completo aquí: