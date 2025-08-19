¿Nueva embajadora de Colombia en Nicaragua?: Meridiano Blu, 19 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 19 de agosto de 2025:



El ministro de Hacienda informa cómo se va a recaudar el IVA al consumo de productos, bienes y servicios a los más y menos activos económicamente en el país.

a los más y menos activos económicamente en el país. Bloqueos intermitentes por los bicitaxistas en el Suroccidente de Bogotá dejan más de 100.000 personas perjudicadas .

. Protestas en la troncal del Magdalena Medio donde manifestantes reclaman entrega de tierras por parte del Gobierno Nacional.

El expresidente Álvaro Uribe se refirió en X sobre la polémica dentro de su colectividad respecto a la llegada de nuevos precandidatos.

La periodista Vilma Jay será la nueva embajadora de Colombia en Nicaragua .

. El agente de policía Jefferson Andrés Ortiz Ocampo fue asesinado en El Tarra, Norte de Santander.

