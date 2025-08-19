¿Nueva embajadora de Colombia en Nicaragua?: Meridiano Blu, 19 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 19, 2025 03:52 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 19 de agosto de 2025:
- El ministro de Hacienda informa cómo se va a recaudar el IVA al consumo de productos, bienes y servicios a los más y menos activos económicamente en el país.
- Bloqueos intermitentes por los bicitaxistas en el Suroccidente de Bogotá dejan más de 100.000 personas perjudicadas.
- Protestas en la troncal del Magdalena Medio donde manifestantes reclaman entrega de tierras por parte del Gobierno Nacional.
- El expresidente Álvaro Uribe se refirió en X sobre la polémica dentro de su colectividad respecto a la llegada de nuevos precandidatos.
- La periodista Vilma Jay será la nueva embajadora de Colombia en Nicaragua.
- El agente de policía Jefferson Andrés Ortiz Ocampo fue asesinado en El Tarra, Norte de Santander.
Escuche el programa completo aquí: