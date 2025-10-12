Momento exacto en que se desplomó una carroza en Girardot: dejó 14 heridos y una persona muerta

Lo que debía ser una jornada de alegría y celebración terminó en tragedia en Girardot, Cundinamarca. Durante el desfile de carrozas del Reinado Nacional del Turismo, realizado en la tarde del sábado 11 de octubre, un grave accidente dejó 14 personas heridas y una mujer muerta.

El hecho ocurrió cuando una tractomula improvisada, que no hacía parte del evento oficial, colapsó en pleno recorrido. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Girardot, las barandas laterales del vehículo cedieron por el peso de quienes viajaban en el planchón trasero, provocando que varios asistentes cayeran al pavimento y fueran atropellados o golpeados por otros que también perdieron el equilibrio.

La víctima fatal fue identificada como María Alejandra García Mora, de 36 años, quien sufrió múltiples traumas tras caer al suelo y quedar atrapada entre la multitud.

María Alejandra García Mora, persona que falleció en accidente en Girardot

La tractomula no tenía permiso para participar en el desfile

Tanto la Alcaldía de Girardot como la organización del Reinado Nacional del Turismo informaron mediante un comunicado que el vehículo siniestrado no contaba con autorización ni acreditación para hacer parte del recorrido. “No hacía parte del dispositivo de seguridad ni del desfile oficial”, precisó el documento.

Según las autoridades, la tractomula pertenece a un establecimiento comercial del municipio. Por razones que aún son materia de investigación, se desplazaba en medio del desfile con varias personas a bordo. “Seis personas cayeron del vehículo, resultando con diferentes lesiones que requirieron su traslado inmediato a centros asistenciales”, indicó la Alcaldía.

Los equipos de emergencia, junto con la Policía y personal del hospital local, atendieron a los heridos, varios de ellos con fracturas y contusiones de gravedad. “La persona fallece debido a los golpes y a la cantidad de personas que le caen encima”, explicó un integrante del Cuerpo de Bomberos.



Investigan fallas en el control y la seguridad del evento

El trágico suceso ha generado fuertes cuestionamientos sobre los controles de seguridad en las festividades del Reinado Nacional del Turismo. Bomberos de Girardot confirmaron que no hubo solicitudes de verificación de los vehículos antes del desfile y que las tractomulas no contaban con revisión técnica ni medidas adecuadas de seguridad.

La Alcaldía exigió a los propietarios del vehículo involucrado entregar toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las acciones legales correspondientes.

Mientras la investigación avanza bajo la coordinación de la Fiscalía y la Policía de Tránsito, la comunidad de Girardot lamenta profundamente la muerte de María Alejandra García Mora y pide mayor rigor en la planeación y control de los eventos masivos que se realizan en el municipio.